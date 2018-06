Kopenhagen (AFP) Trotz der Empörung, die der Kopenhagener Zoo mit der Zerlegung einer Giraffe ausgelöst hatte, will ein weiterer Zoo in Dänemark vor Kindern ein Tier sezieren. Der Zoo in Odense im Zentrum des Landes kündigte am Donnerstag an, während der Herbstferien vor Publikum einen Löwen zu sezieren. "Wir denken, dass man bei der Zerlegung eines Löwen sehr viel lernen kann", sagte der Tierpfleger Michael Wallberg Sörensen der Nachrichtenagentur AFP.

