Karlsruhe (AFP) Ein Lastwagenfahrer, der über Jahre immer wieder auf andere Fahrzeuge geschossen hatte, ist zu Recht wegen vierfachen versuchten Mordes verurteilt worden. Laut einem am Donnerstag bekanntgegebenen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe hätte aber der Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr unberücksichtigt bleiben müssen. Deswegen kann der Mann nun mit einer geringeren Strafe rechnen. (Az: 4 StR 117/15)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.