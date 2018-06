Luxemburg (AFP) Nach Bekanntwerden der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei VW-Dieselfahrzeugen hat die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten aufgefordert, schnell ein neues Testverfahren in Europa einzuführen. "Die Öffentlichkeit würde uns nicht vergeben, wenn wir das nicht tun", sagte EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska am Donnerstag beim Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zeigte sich zuversichtlich, dass die abschließenden Entscheidungen bis Ende des Jahres fallen werden und der neue Test dann nach einer Übergangszeit eingeführt werden kann.

