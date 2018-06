München (AFP) Fahrgäste in Nahverkehrs- und Regionalzügen müssen nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Zugang zum Internet haben. Nur wenn die Kunden im Zug störungsfrei WLAN nutzen könnten, bleibe die Bahn attraktiv, sagte Dobrindt der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag. Die Bundesländer müssten daher künftig bei allen Ausschreibungen im Regionalverkehr ein WLAN-Angebot vorschreiben, forderte er vor Beginn der Verkehrsministerkonferenz am Donnerstag in Worms. "Die Länder sind hier in der Pflicht, das WLAN als Standard mit reinzunehmen."

