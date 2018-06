Brüssel (AFP) Die EU will die Staaten des westlichen Balkans und die Türkei dafür gewinnen, gemeinsam die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Am Donnerstag trafen die Außen- und Innenminister der EU in Luxemburg erstmals mit ihren Kollegen aus den Ländern entlang der Westbalkanroute zusammen, die zuletzt zum Hauptfluchtkorridor nach Europa geworden ist. An dem Treffen nahmen zudem Jordanien und der Libanon teil, die als Nachbarstaaten Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen haben.

