München (AFP) In einer bis heute zum größten Teil unaufgeklärten Mordserie an Exil-Jugoslawen in Deutschland während des Kalten Krieges haben zwei Mitglieder der damaligen Bundesregierung von Helmut Schmidt (SPD) ein absichtliches Stillhalten der deutschen Behörden bestritten. Er glaube nicht, dass bewusst weggesehen worden sei, sagte der damalige Staatsminister im Auswärtigen Amt und spätere Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) am Donnerstag in einem Prozess um einen Mord an einem Dissidenten 1983 vor dem Oberlandesgericht München.

