Wiesbaden (AFP) Die Fernbusbranche boomt weiter: 2014 beförderten die deutschen Fernbusunternehmen rund 16 Millionen Fahrgäste, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl damit fast verdoppelt. 2013 nutzten 8,2 Millionen Menschen die Fernbusse. Damit konnten die Fernbusunternehmen im vergangenen Jahr ihren Marktanteil am gesamten Linienfernverkehr mit Bussen und Bahnen bei den Fahrgastzahlen von 5,9 Prozent auf elf Prozent ausbauen.

