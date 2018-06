Hamburg (AFP) Hamburger Zollfahnder haben in einem Schiffscontainer aus Paraguay rund 80 Kilo aufwändig in Holzkohlebriketts verstecktes Kokain entdeckt. Die hochkonzentrierte Drogenmasse hätte beim Verkauf auf dem Straßenmarkt rund 5,2 Millionen Euro eingebracht, teilten die Beamten am Donnerstag in der Hansestadt mit. Der Container war für eine Firma in der Nähe von Augsburg in Bayern bestimmt.

