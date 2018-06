Stockholm (AFP) Die weißrussische Schriftstellerin und Dissidentin Swetlana Alexijewitsch erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Die 67-Jährige werde für ihr "vielstimmiges Werk" geehrt, das "dem Leid und dem Mut unserer Epoche ein Denkmal setzt", teilte die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm mit. Alexijewitsch sagte, die Führung in Minsk sei nun "gezwungen", ihr zuzuhören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.