Ingolstadt (AFP) Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Ingolstadt sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war das Feuer am frühen Morgen aus bislang unbekannter Ursache im einem Kellerzimmer der Unterkunft ausgebrochen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Mehrere Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine genaue Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

