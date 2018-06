Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Militäreinsatz in Syrien und das mehrfache Eindringen russischer Kampfflugzeuge in den türkischen Luftraum erneut kritisiert. Beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel sprach Stoltenberg am Donnerstag von einer "beunruhigenden Eskalation" der russischen Militäraktivitäten in Syrien. Neben einer Beurteilung dieser Entwicklung werde es bei dem Treffen daher auch um die "Folgen für die Sicherheit der Allianz" gehen - vor allem mit Blick auf die Verletzung der türkischen Luftraums.

