Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat der Weißrussin Swetlana Alexijewitsch am Donnerstag in einem Glückwunschschreiben zum Literaturnobelpreis gratuliert. Die Stockholmer Jury habe eine "mutige Entscheidung" getroffen, sie habe "völlig zu Recht" das von Alexijewitsch geschaffene Genre der "Stimmencollage" als "große Literatur unserer Zeit anerkannt", erklärte Steinmeier in Berlin.

