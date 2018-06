Beirut (AFP) Begleitet von russischen Luftangriffen hat die syrische Armee ihre Bodenoffensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und andere Rebellengruppen massiv ausgeweitet. Generalstabschef Ali Abdullah Ajub gab am Donnerstag im Staatsfernsehen den Beginn einer großen Offensive bekannt. Die russische Armee traf nach offiziellen Angaben in einer Nacht 27 Ziele in Syrien. US-Angaben, wonach vier russische Marschflugkörper im Iran niedergingen, wies Moskau zurück.

