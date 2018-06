Los Angeles (SID) - Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff hat den Saisonstart in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Los Angeles Kings gründlich in den Sand gesetzt. Der 33 Jahre alte Verteidiger und sein Team kassierten in eigener Halle eine 1:5-Pleite gegen die San Jose Sharks. Ehrhoff, der im August von den Pittsburgh Penguins zu den Kings gewechselt war, stand dabei im Staples Center 20:29 Minuten auf dem Eis.

Auch Titelverteidiger Chicago Blackhawks eröffnete die Spielzeit mit einer Heim-Niederlage. Der sechsmalige Stanley-Cup-Champion unterlag den New York Rangers 2:3. In zwei kanadischen Duellen gewannen die Montréal Canadiens bei den Toronto Maple Leafs 3:1 und die Vancouver Canucks 5:1 bei den Calgary Flames.

Nick Shore hatte den zweimaligen Titelträger aus Los Angeles zunächst nach nur 109 Sekunden in Führung gebracht, doch danach lief die Offensive der Gäste heiß. Joe Thornton (10.), Joe Pavelski (16.), Brent Burns (27.), Tomas Hertl (29.) und Joonas Donskoi (44.) sorgten für den klaren Auswärtssieg.