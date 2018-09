Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich entsetzt über die geplante Hinrichtung eines jungen Mannes in Saudi-Arabien geäußert, der als 17-Jähriger an regierungskritischen Protesten teilgenommen hatte. In einer Entschließung forderte die europäische Volksvertretung den saudiarabischen König Salman und die Behörden des Landes am Donnerstag auf, den jungen Mann zu begnadigen und sein Urteil umzuwandeln.

