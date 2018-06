Paris (AFP) Der ehemalige französische Staatschef Nicolas Sarkozy will sich in den kommenden Wochen in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Geplant sei eine Begegnung "noch vor Ende Oktober", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend in Paris. Ein genaues Datum für das Treffen zwischen dem Vorsitzenden der größten französischen Oppositionspartei Die Republikaner und Putin wurde bislang nicht genannt.

