Paris (AFP) In Paris lässt ein Streik der städtischen Müllabfuhr die Abfalltonnen überquellen. Zahlreiche ungeleerte Tonnen standen am Donnerstag in der französischen Hauptstadt am Straßenrand, daneben wuchsen Haufen von Kartons und Müllsäcken. Der Streik läuft schon seit Montag. Die Gewerkschaft CGT hatte die rund 4900 Mitarbeiter der Pariser Müllabfuhr dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen und damit für höhere Löhne in der Branche zu demonstrieren. Die Stadtverwaltung räumte ein, dass sie nicht sagen könne, wann die Entsorgung wieder im Normalbetrieb laufen werde.

