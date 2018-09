Berlin (dpa) - Für die britische Trainer-Legende Sir Alex Ferguson haben deutsche Fußball-Lehrer in der Premier League "absolut" gute Chancen. "Es gibt keinen Grund, das nicht souverän anzugehen", sagte der Ex-Teammanager von Manchester United dem "Kicker" vor einer möglichen Verpflichtung von Jürgen Klopp als Coach beim FC Liverpool. Dass Felix Magath als erster Trainer in der englischen ersten Liga keinen Erfolg gehabt hatte und mit dem FC Fulham abgestiegen war, sieht Ferguson nicht als Indiz dafür an, dass die Kluft zwischen Premier League und Bundesliga groß sein könnte.

