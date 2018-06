München (SID) - 5,62 Millionen Zuschauer im Schnitt haben die ersten fünf Spieltage der neuen Bundesliga-Saison beim Pay-TV-Sender Sky verfolgt - und damit so viele wie nie zuvor. Die Steigerung zur Vorsaison liegt bei 21 Prozent. Dabei gab es 3,62 Millionen Kontakte linear zu Hause, 0,64 Millionen Kontakte mobil via Sky Go und 1,36 Millionen Kontakte "Out-of-Home" in den Sportsbars, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.