Hamburg (SID) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss wohl für den Rest der Hinrunde auf Tom Wetzel verzichten. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler hat sich einen Riss der Muskelfaszie in der rechten Wade zugezogen und fällt voraussichtlich drei Monate aus. Wetzel wird am kommenden Montag operiert. Dies teilte der Champions-League-Gewinner von 2013 am Donnerstag mit.

Die Diagnose stieß bei HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek auf großes Bedauern: "Tom hat in den letzten Spielen gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Wir kümmern uns um ihn und geben ihm alle Zeit, die er braucht, um wieder fit zu werden."