Jakarta (AFP) Angesichts der seit Wochen andauernden Waldbrände in Indonesien hat sich die Regierung zur Annahme internationaler Unterstützung bereit erklärt. Es sei wichtig, mit Ländern zusammenzuarbeiten, die über die nötige Ausrüstung verfügten, sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Arrmanatha Nasir, am Donnerstag vor Journalisten in Jakarta. Indonesien brauche größere Löschflugzeuge, die bis zu 10.000 Liter Wasser transportieren könnten. Die Behörden seien bereits in Kontakt mit Vertretern aus Russland, Singapur, Australien, China und Malaysia.

