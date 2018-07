Tokio (AFP) Die Dschihadisten des Islamischen Staates (IS) in Syrien und im Irak sind besonders häufig in Pritschenwagen von Toyota unterwegs, weswegen die US-Behörden Ermittlungen aufgenommen haben. Der japanische Autobauer erklärte sich am Donnerstag bereit, mit dem Finanzministerium in Washington zusammenzuarbeiten, um die Verwendung seiner robusten Kleinlaster durch die Extremisten einzudämmen. "Toyota verfolgt die strikte Politik, niemandem Fahrzeuge zu verkaufen, der sie für paramilitärische oder terroristische Aktivitäten einsetzen könnte", erklärte der Konzern.

