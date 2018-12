Los Angeles (dpa) - Die Fans von Justin Bieber empören sich im Internet über Nacktfotos des kanadischen Sängers, die ein New Yorker Magazin veröffentlicht hat. Unter dem Hashtag "RespectJustinsPrivacy", "Respektiert Justins Privatsphäre", kritisieren seine Anhänger auf Twitter den Abdruck der Paparazzi-Bilder. "Wir sind so wie er, wir würden es hassen, wenn Nacktfotos von uns an die Öffentlichkeit gelangen", schrieb eine Nutzerin. "Er wusste nicht, dass ihn jemand beoachtet", twitterte eine andere Userin. Die Fotos zeigen Bieber am Pool einer Villa.

