New York (AFP) US-Rapper und Möchtegern-Präsident Kanye West fühlt sich als Nicht-Schwuler in der Welt der Modeschöpfer gemobbt. Er sei "Opfer von Diskriminierungen im Modemilieu" geworden, "denn ich bin nicht homosexuell", sagte West dem Mode-Onlineportal Showstudio.com in einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Interview. In der Welt der Mode sei es genau andersherum als in der Welt der Musik, in der Schwulsein "ohne Zweifel ein Diskriminierungsgrund ist".

