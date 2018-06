Tripolis (AFP) Die libyschen Behörden haben am Donnerstag fast 300 Flüchtlinge festgenommen, bevor diese in Boote Richtung Europa steigen konnten. Die insgesamt 289 Auswanderer, darunter mehr als hundert Senegalesen, seien an einem Sammelplatz zehn Kilometer östlich von Tripolis aufgegriffen und in ein Gefängnis im Zentrum der Hauptstadt gebracht worden, sagte ein Behördenvertreter.

