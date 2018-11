Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will trotz Kritik an ihrem offenen Kurs in der Flüchtlingspolitik festhalten. Das sagte sie in der ARD-Talkshow "Anne Will". Die Deutschen hätten die besten Voraussetzungen, diese Krise zu bewältigen. Man könne mit Willen sehr viel schaffen. Auch in den eigenen Reihen und vor allem von CSU-Chef Horst Seehofer war ihr Kurs beim Flüchtlingsthema scharf kritisiert worden. Merkel nutzte ihren ersten Auftritt in einer TV-Talkshow seit langem dazu, bei den Bürgern um Verständnis zu werben.

