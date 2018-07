Jerusalem (AFP) Bei einer erneuten Messerattacke ist eine israelische Soldatin in Tel Aviv schwer verletzt worden. Der Angreifer sei angeschossen worden, erklärten Polizei und Armee am Donnerstag. Zur Identität des mutmaßlichen Täters und der Schwere seiner Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Es war die siebte Messerattacke auf Israelis in sechs Tagen.

