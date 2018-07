Jerusalem (AFP) Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat allen Ministern und Abgeordneten bis auf Weiteres untersagt, den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt zu besuchen. Dies bestätigte am Donnerstag ein Regierungssprecher. Die arabischen Knessetmitglieder reagierten mit der Ankündigung, sie wollten geschlossen am nächsten Freitagsgebet in der Al-Aksa-Mosche auf dem Hochplateau teilnehmen.

