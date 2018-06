Jerusalem (AFP) Israelische Sicherheitskräfte haben bei Zusammenstößen in Ostjerusalem am Donnerstag einen Palästinenser erschossen. Nach Angaben des Roten Halbmonds sowie Ärzten in Ramallah wurde dem Mann im Flüchtlingslager Schuafat in die Brust geschossen. Zu den Auseinandersetzungen kam es, weil die Sicherheitskräfte in dem Lager das Haus eines mutmaßlichen Angreifers aufsuchen wollten, der zuvor in Jerusalem einen Juden bei einem Messerangriff schwer verletzt hatte.

