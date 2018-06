Jerusalem (AFP) Die Serie von Messerangriffen auf Israelis hat am Donnerstag weiter angedauert: Bei einem Messerangriff in Jerusalem wurde ein ultraorthodoxer Jude schwer verletzt, eine israelische Soldatin erlitt laut Sicherheitskräften bei einer Attacke in Tel Aviv schwere Verletzungen, im Westjordanland griff ein Palästinenser einen Israeli an. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verbot israelischen Politikern den Besuch des Tempelbergs. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bekräftigte einen Gewaltverzicht.

