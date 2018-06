Den Haag (AFP) In den Niederlanden ist ein Gemälde des US-Künstlers James Abbott Whistler aufgetaucht, das nach einer länderübergreifenden Expertise als echt gelten kann. "Nach einer chemischen Analyse und einer Herkunftsuntersuchung haben wir den Schluss ziehen können, dass es ein authentischer Whistler ist", sagte der Direktor des Singer-Museums in Laren bei Hilversum, Jan Rudolph de Lorm, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Gemälde, das keine Signatur des Künstlers aufweist, heißt "Symphony in White. Girl in muslin dress" (Symphonie in Weiß. Mädchen in Musselin-Kleid).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.