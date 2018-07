Wien (AFP) Die österreichische Justiz will das Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsdrama mit 71 Toten an Ungarn abgeben. Wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt im Burgenland am Donnerstag mitteilte, wurden die ungarischen Behörden darum gebeten, fortan die Strafermittlungen zu übernehmen. Das "gesamte Strafverfahren" solle zentralisiert von Ungarn geleitet werden, da die Ermittlungen auf österreichischer Seite abgeschlossen und die Flüchtlinge wohl noch in Ungarn ums Leben gekommen seien, sagte Sprecher Roland Koch der Nachrichtenagentur AFP.

