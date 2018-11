Pittsburgh (SID) - Die Chicago Cubs haben sich in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB den letzten Platz im Play-off-Viertelfinale gesichert. Der zweimalige World-Series-Gewinner gewann das Wildcard-Spiel der National League beim fünfmaligen Champion Pittsburgh Pirates 4:0 und trifft nun in der Best-of-five-Serie der letzten Acht ab Freitag auf die St. Louis Cardinals. Chicago wartet seit 107 Jahren auf seinen nächsten World-Series-Triumph und weist damit die längste Zeitspanne aller nordamerikanischen Profi-Mannschaften ohne Titelgewinn auf.

In den weiteren Viertelfinals treffen die Houston Astros nach ihrem Wildcard-Spiel-Erfolg über Rekordmeister New York Yankees auf Vorjahresfinalist Kansas City Royals. Um die Chance auf die Nachfolge des schon gescheiterten Titelverteidigers San Francisco Giants streiten in den übrigen beiden Duellen auch die Texas Rangers und die Toronto Blue Jays sowie die New York Mets und die Los Angeles Dodgers. Die Minnesota Twins mit dem Berliner MLB-Neuling Maximilian Kepler-Rozycki hatten die Play-offs verpasst.