Tunis (AFP) Ein Abgeordneter von Tunesiens mächtigster Partei Nidaa Tounes hat nach eignen Angaben am Donnerstag einen Mordanschlag unverletzt überstanden. Er sei am Vormittag in der Küstenstadt Sousse auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als aus einem anderen Auto heraus auf ihn geschossen worden sei, sagte Ridha Charfeddine dem Radiosender Jawhara FM. Er habe den Schützen nicht gesehen. "Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe", sagte Charfeddine, der auch Präsident eines in der ersten Liga spielenden Fußballklubs ist.

