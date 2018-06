Los Angeles (AFP) Einer der drei aus den USA stammenden Thalys-"Helden" ist in seiner Heimat Kalifornien niedergestochen worden. Nach Angaben der US-Luftwaffe sowie der Polizei wurde der 23-jährige Soldat Spencer Stone in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) in Sacramento angegriffen und durch Messerstiche schwer verletzt. Die Behörden schlossen einen Zusammenhang mit dem verhinderten Attentat in dem Thalys-Schnellzug im August aber aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.