San Francisco (AFP) Weil er Hackern bei einem Angriff auf die Website der Zeitung "Los Angeles Times" geholfen haben soll, hat eine Jury an einem Bundesgericht in Nordkalifornien einen US-Journalisten schuldig gesprochen. Matthew Keys muss im Höchstfall mit einer Haftstrafe von 25 Jahren und einer Geldbuße über 750.000 Dollar (666.000 Euro) rechnen, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Es wird jedoch erwartet, dass die Strafe milder ausfällt.

