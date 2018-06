Washington (AFP) Mehr als 90 Prozent der russischen Luftangriffe in Syrien richten sich nach Erkenntnissen der USA nicht gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehende Kämpfer. Vielmehr seien moderate Rebellen, die gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad kämpfen, meist das Ziel der russischen Angriffe, teilte das Außenministerium am Mittwoch in Washington mit. Es war das erste Mal, dass die USA offiziell genauere Angaben zu den russischen Angriffen in Syrien machten, die sich nach Angaben Moskaus gegen "terroristische Gruppen" wie den IS richten.

