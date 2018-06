Paris (AFP) In China wird sich Wissenschaftlern zufolge die Zahl der Todesfälle durch Rauchen bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Etwa zwei Millionen Chinesen würden dann an den Folgen des Rauchens sterben und damit doppelt so viele wie im Jahr 2010, wie Forscher am Freitag in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" schrieben. Wenn die Entwicklung so weitergehe, werde einer von drei jungen Männern in China durch Tabakrauch sterben. Frauen seien weniger betroffen, weil sie seltener rauchten.

