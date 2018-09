Berlin (AFP) Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "Einschleusung von Ausländern" vor und hat deswegen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Berlin erstattet. Parteichefin Frauke Petry veröffentlichte am Freitag das Foto eines entsprechenden Briefs an die Staatsanwaltschaft auf ihrem Twitter-Account. In ihrem Kommentar dazu schrieb Petry: "Wir fordern eine grundlegende Reformierung des Asylgesetzes". Nach Ansicht der AfD verstößt Merkel gegen das Aufenthaltsgesetz und macht sich der "Einschleusung von Ausländern" schuldig.

