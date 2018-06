Berlin (AFP) Die Chance für Flüchtlinge, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden, ist sehr gering. Von rund 311.000 erwerbsfähigen Asylsuchenden und geduldeten Flüchtlingen, die zum Stichtag 31. August hier lebten, haben im ersten Halbjahr nur rund 17.400 eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linken hervor. In rund 9580 Fällen sei die Zustimmung zur "Ausübung einer Beschäftigung" verweigert worden - oft, weil die Bezahlung zu schlecht war.

