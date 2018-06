Berlin (AFP) Die Metallhändler in Deutschland fürchten die Folgen des VW-Abgas-Skandals. Ein Drittel der Metallfirmen in Deutschland mache als Zulieferer sicher 20 Prozent des Umsatzes direkt oder indirekt mit VW, erklärte der Verband Deutscher Metallhändler (VDM) am Freitag in Berlin. In Folge der Krise seien VW und seine Zulieferer schon "deutlich zurückhaltender in ihren Mengenplanungen". Vertraglich vereinbarte Mengen würden derzeit geschoben oder teilweise sogar ganz abgesagt. "Daher befürchten wir einen Einbruch von zehn Prozent bei den Bestellungen", erklärte VDM-Präsident Thomas Reuther.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.