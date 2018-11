Hagen (AFP) Eine Woche nach einem Brandanschlag auf ein von Flüchtlingen bewohntes Haus in Altena in Nordrhein-Westfalen sind zwei mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen worden. Die 23 und 25 Jahre alten Männer haben die Tat gestanden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Hagen mitteilten. Die beiden waren am Donnerstag festgenommen worden.

