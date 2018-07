Karlsruhe (AFP) Das neue Tarifeinheitsgesetz bleibt vorerst in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss Eilanträge ab, das Gesetz vorerst auszusetzen. Den klagenden Spartengewerkschaften drohten keine dauerhaften Nachteile, wenn sie auf das Urteil in der Hauptsache warten müssen. Konkret wies das Gericht Anträge der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (Az: 1 BvR 1571/15), des Deutschen Journalistenverbandes (Az: 1 BvR 1582/15) und der Vereinigung Cockpit (Az: 1 BvR 1588/15) ab.

