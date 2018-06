Berlin (AFP) Moderne Antibabypillen können das Thromboserisiko erhöhen: Trotzdem würden die neueren Hormonpräparate deutlich häufiger verordnet als die Vorgängerprodukte, obwohl diese genauso gut verhüten, kritisierte die Techniker Krankenkasse (TK) in ihrem am Freitag in Berlin veröffentlichten "Pillenreport". Die Studie unter Federführung des Bremer Gesundheitswissenschaftlers Gerd Glaeske hat Nutzen und Risiken der neueren Antibabypillen unter die Lupe genommen.

