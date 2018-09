Brüssel (AFP) Die Europäische Union will die politischen und wirtschaftlichen Reformen in Tunesien auch mit dem Abschluss eines Freihandelsabkommens unterstützen. "Das ist ein wichtiges Signal in diesem Moment an Tunis: Wir sind an Eurer Seite", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Die Verhandlungen über das Abkommen beginnen am kommenden Dienstag. Malmström wird dann in Tunis erwartet.

