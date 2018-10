Reims (AFP) Der französische Wachkomapatient Vincent Lambert, dessen Schicksal in Frankreich zu heftigen Debatten über Sterbehilfe geführt hat, kann von den behandelnden Ärzten weiter am Leben erhalten werden. Das Verwaltungsgericht der ostfranzösischen Stadt Châlons-en-Champagne lehnte es am Freitag ab, die Ärzte der Uni-Klinik Reims zur Einstellung der künstlichen Ernährung des 39-Jährigen zu zwingen. Die Ärzte seien nicht an eine frühere Entscheidung von Medizinern gebunden, urteilten die Richter - auch wenn diese höchstrichterlich abgesegnet worden sei.

