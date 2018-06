Paris (AFP) Im Streit um ein umfassendes Sparprogramm bei Air France hat die Unternehmensführung wieder Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern aufgenommen. Das Treffen zwischen dem Chef der Fluggesellschaft Air France-KLM, Alexandre de Juniac, und Vertretern zweier Pilotengewerkschaften am Freitag in Paris war das erste seit den gewaltsamen Übergriffen auf zwei Spitzenmanager des Unternehmens zu Wochenbeginn. Mit dabei war auch Personalchef Xavier Broseta, dem wütende Mitarbeiter am Montag das Hemd vom Leib gerissen hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.