London (AFP) Eine Anfang des Jahres als geheilt erklärte britische Ebola-Patientin ist wegen neu aufgetretener Komplikationen wieder ins Krankenhaus eingeliefert worden. Pauline Cafferkey wurde am Freitag von einer Klinik in Glasgow in das Londoner Royal Free Hospital geflogen, das die einzige Ebola-Isolierstation des Landes hat. Die Londoner Klinik bezeichnete Cafferkeys Zustand als "ernst".

