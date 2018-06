London (AFP) Im Abwehrkampf gegen den weltgrößten Brauereikonzern AB InBev aus Belgien hat die britische Brauerei SABMiller ihren Aktionären einen verschärften Sparkurs versprochen. In diesem Jahr würden mindestens eine Milliarde Dollar (887 Millionen Euro) eingespart, teilte SABMiller am Freitag mit. Das sei doppelt so viel wie bislang geplant. Voraussetzung sei allerdings, dass es keinen Eigentümerwechsel gebe.

