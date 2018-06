Neu Delhi (AFP) Das oberste Gericht Indiens hat am Freitag der Klage eines Bürgers stattgegeben und eine Maut für schwere und leichte Diesel-Lastwagen in der Hauptstadt Neu Delhi gebilligt. Für kleine Lastwagen werden künftig 700 Rupien (10,00 Euro), für große 1300 Rupien fällig, wenn sie in das Zentrum der 17-Millionen-Einwohner-Stadt fahren wollen. Am Montag will das Gericht die Erhebung der Maut offiziell anordnen. Lkw-Fahrer sollen sie zunächst für vier Monate zahlen. Es handle sich um einen Test, erklärte das Gericht. Wann genau dieser beginnt, setzte es zunächst nicht fest. Öltanker, Busse, Krankenwagen und Lebensmitteltransporter sind ausgenommen.

